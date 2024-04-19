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Россиянку оштрафовали после поездки на электросамокате с двумя детьми

Сервис Whoosh запретил петербурженке арендовать самокаты после поездки с детьми

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Whoosh

В Санкт-Петербурге женщина потеряла доступ к аренде электросамокатов после поездки втроем. Об этом пишет издание «Фонтанка».

На днях петербурженку, которая ехала по городу на самокате с двумя детьми, снял на видео прохожий. Причем нарушение зафиксировала и система «Антитандем», которая способна определить коллективное использование средств индивидуальной мобильности.

После того, как в Whoosh получили видеоподтверждение от свидетеля экстремальной поездки, клиентке выписали штраф в 800 рублей и запретили пользоваться самокатами сервиса.

«Поездки с детьми вдвойне опасны как для самих нарушителей, так и для окружающих», — отметили в пресс-службе компании.

На днях стало известно, что с 1 мая в Петербурге будут ловить нарушителей ПДД на электросамокатах.

Ранее Мосгордума попросила федеральные власти быстрее ввести штрафы для электросамокатчиков.

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