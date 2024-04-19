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В Казахстане запретили продажу вейпов и их рекламу

Президент Казахстана Токаев подписал закон о запрете продажи вейпов

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Frank Franklin II/AP

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о полном запрете вейпов в стране. Об этом пишет Tengrinews.kz.

«Законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что закон вступает в силу по истечении 60 дней после официального опубликования.

Закон направлен на принятие системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ.

За нелегальную продажу вейпов предусмотрены штрафы.

В июле прошлого года депутат нижней палаты парламента Казахстана, член фракции от партии «Республика» Нургуль Тау заявила, что межведомственная комиссия при казахстанском правительстве приняла решение полностью запретить в стране вейпы, жидкости и ароматизаторы к ним.

Ранее в июле стало известно, что на Украине вступил в силу закон о запрете продавать, производить и импортировать сигареты, табак и жидкости для электронных сигарет.

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