Москвичу выписали штраф за флаг запрещенной террористической организации на машине

В Москве выписали штраф автомобилисту, который украсил машину флагом запрещенной организации «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

26-летний Муслим, который несколько лет назад еще был Виктором, решил украсить заднее стекло своего автомобиля флагом ОАЭ, однако вместо него прикрепил флаг террористической организации «Имарат Кавказ». Как уточняется, изображение исламской шахады на темном фоне попало в список экстремистских материалов еще в 2010 году.

На машину Муслима с чеченскими номерами и запрещенной символикой обратили внимание сотрудники полиции, когда она стояла на парковке в Чертаново. Они арестовали автомобиль, а его владелец получил повестку в суд. Там мужчина заявил, что экстремистский флаг вывесил по ошибке, терроризм не поддерживает и собирается работать в МЧС. Тем не менее мужчину оштрафовали, сумма штрафа не уточняется.

Ранее доцента ПГУПС Буракова оштрафовали за «проукраинскую» аватарку.