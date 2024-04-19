Дело об убийстве из-за парковки в Москве передадут в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело об убийстве молодого человека в московском Люблино. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что Бастрыкин поручил установить роль каждого из соучастников в совершении преступления, источники происхождения крупной суммы средств, которые изъяли в ходе обыска у родственников подозреваемых, а также проверить имеющуюся информацию о возможных нарушениях, допущенных при получении ими гражданства и разрешающих документов для пребывания на территории столицы.

Кроме этого, председатель СК поручил выяснить обстоятельства, которые способствовали совершению преступления.

В Ростовской области задержали 21-летнего Шахина Аббасова — подозреваемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. В его квартире нашли 44 млн рублей и $300 тыс. наличными. По делу задержаны трое человек — это отец, дядя и знакомый убийцы. По данным Shot, семья Аббасовых занимается бизнесом — торгует обувью на Wildberries. Подробнее — в материале «Газеты.ру».

Ранее сообщалось о задержании отца, дяди и знакомого подозреваемого в убийстве Аббасова.