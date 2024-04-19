Взрыв произошел в Одессе

Серия взрывов произошла в Одессе на юге Украины. Об этом сообщила «Страна.ua».

В настоящее время в Одесской, а также в Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Утром 19 апреля в Одессе также фиксировались взрывы.

Чуть позже появилась информация о взрывах в Днепропетровске, а также в городе Кривой Рог в Днепропетровской области. Глава военной администрации региона Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктурного объекта в Криворожском районе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на газопроводе в Харьковской области произошел мощный взрыв.