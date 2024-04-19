Москвичам рассказали, какая погода будет в городе до конца апреля и в майские праздники

Погода в Москве в первую часть майских праздников будет похожа на апрельскую, рассказала kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, самым теплым днем на следующей неделе станет понедельник, 22 апреля. В последующие дни, в том числе в первые праздники, дневная температура воздуха будет находиться в пределах +10…+15°C, ночная — +6…+8°C.

«Все хотят провести время на природе, на даче, на шашлыках. И хорошо, если не будет дождей — солнечная погода и при +15°C очень порадует. По нынешним расчетам, самыми хорошими днями из первых четырех выходных будут 28 и 29 апреля, дождей не ожидается. А вот 1 мая они вероятны», — добавила Позднякова.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что в предстоящие выходные в Москве станет заметно холоднее. В столице выходные начнутся с интенсивного роста атмосферного давления и понижения температуры. Однако погода будет солнечной, днем воздух прогреется до +10...+12°С, а ночью опустится до +2...+4°С. По области местами похолодает до 0°С.

Ранее москвичам рассказали, надолго ли в городе задержится дождливая погода.