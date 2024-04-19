В Ставропольском крае упал самолет

В Ставропольском крае на территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. Об этом проинформировал губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, согласно оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались.

Губернатор добавил, что информация уточняется.

«Буду держать вас в курсе. Не доверяйте непроверенным источникам. Пользуйтесь официальными данными», — написал он.

Накануне в Кировском районе Калужской области обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Также на территории Калужской области нашли беспилотный метеозонд-шар, начиненный взрывчаткой.

В конце марта в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города федерального значения сообщал, что гражданские объекты не пострадали. По его словам, пилот успел катапультироваться, его подобрали сотрудники Спасательной службы Севастополя на расстоянии около 200 метров от берега. Развожаев подчеркнул, что сейчас жизни летчика ничего не угрожает.

Ранее истребитель F-16 упал в Греции.