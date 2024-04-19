В России выросло количество осужденных за коррупцию

В 2023 году за факт получения взяток были приговорены 1914 человек, что на 13,6% больше, чем в предыдущем году. Об этом пишет газета «Известия», проанализировав статистику судебного департамента Верховного суда РФ.

Число приговоренных за предоставление взятки увеличилось на 10% и составило 2363 человека. Однако лишь 27 человек были оправданы по этим обвинениям за год.

Этот рост, по мнению адвоката Виталия Буркина, может быть связан не только с повышенным вниманием правоохранительных органов к чиновникам, но и с экономической нестабильностью. Он отметил, что с 2021 года количество коррупционных дел, поступивших в суды, значительно увеличилось.

Сейчас дела о взятках могут возникать на основе отслеживания денежных потоков или показаний свидетелей, и в некоторых случаях заявления от участников сделки могут быть излишними.

Получение и предоставление взяток относятся к коррупционным преступлениям, и иногда под это определение попадает и мошенничество, особенно если его совершило должностное лицо.

По мнению адвоката, в делах о получении взятки чиновники часто пытаются переквалифицировать обвинение на мошенничество, так как это может привести к более мягкому наказанию и избежанию крупных штрафов. Например, за мошенничество в особо крупном размере предусмотрено лишение свободы от шести месяцев, в то время как за получение взятки в особо крупном размере — от восьми лет.

Адвокат выразил недовольство такой практикой, отметив, что многие приговоры не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и квалифицируют взятку как мошенничество.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.