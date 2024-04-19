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В кабмине Украины опасаются тяжелой зимы

Вице-премьер Украины Верещук заявила, что страну ждет очень сложная зима

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Reuters

Украину ждет очень сложная зима в условиях того, что российские войска уничтожили и повредили значительную часть энергообъектов — в том числе тепловых электростанций, которые также генерируют мощности для отопления. Об этом в эфире украинских СМИ заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Зима будет тяжелой, это очевидно, но на нашей стороне опыт», — заявила Верещук.

По словам заместителя главы украинского правительства, для наиболее уязвимых Харьковской, Сумской и Черниговской областей будут созданы отдельные проекты по восстановлению энергетических объектов.

По словам Верещук, помощь в этом может оказать Бельгия, с которой достигнуты договоренности на выделение €1,5 млрд для Украины.

До этого генеральный директор компании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что в четверг Украине может грозить дефицит электроэнергии.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.

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