В Канаде поймали шестерых человек, организовавших крупнейшее в истории страны ограбление

Полиция Канады арестовала шестерых человек, подозреваемых в организации крупнейшего ограбления в истории страны. Об этом сообщает Guardian.

В 2023 году преступники приехали в Международный аэропорт Торонто имени Лестера Б. Пирсона на пятитонном грузовике, предъявили недействительную накладную на вывоз морепродуктов, но вместо этого спокойно погрузили в кузов золото, только что прибывшее из Цюриха. Всего они похитили 6600 золотых слитков стоимостью 21 млн канадских долларов ($15,2 млн) и еще 2,7 млн канадских долларов наличными ($1,9 млн).

«Эта история — сенсация, и, как мы в шутку говорим, ей самое место в сериалах Netflix», — заявил начальник региональной полиции, курирующий расследование этого дела.

По словам полицейских, украденные слитки были впоследствии переплавлены самими похитителями и проданы. На вырученные деньги бандиты закупали огнестрельное оружие, которое собирались перепродать на территории Канады. Стражам порядка удалось вернуть лишь часть из 419 килограммов украденного золота.

На данный момент следователи арестовали шестерых подозреваемых, один из них остается под стражей в США. Еще трое предполагаемых участников ограбления до сих пор находятся в розыске. Известно, что среди арестованных есть сотрудники авиакомпании Air Canada. Сейчас Air Canada открещивается от произошедшего и утверждает, что во всем виновата компания Brink's, которая доставляла золото и наличные из Швейцарии в Канаду, но не стала платить за страховку, необходимую в таких случаях.

Ранее пенсионер из США ограбил 16 банков за два года и остался безнаказанным.