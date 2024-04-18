В Волгограде неизвестные избили и увезли молодого человека в неизвестном направлении

В Волгограде четверо неизвестных избили, затолкали в машину и похитили молодого человека. Об этом сообщает V1.ru.

По информации издания, инцидент произошел 18 апреля в Краснооктябрьском районе. Четверо неизвестных молодых людей затолкали юношу в серый Renault Logan без номеров во дворе дома на улице Еременко, а затем увезли в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, похитители заверили, что они якобы являются сотрудниками правоохранительных органов, а молодой человек, которого они схватили, торгует наркотиками.

«Приехали какие-то бородачи, размахивали «ксивами», сказали, что парень наркотиками торгует», — рассказал один из очевидцев, передает V1.ru.

При этом автомобиль похитителей был полностью тонированный, отметили очевидцы. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

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