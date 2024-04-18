Дело возбуждено после нападения на съемочную группу «Известий» в Москве

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов после нападения на съемочную группу МИЦ «Известия» на лестничной площадке жилого дома в Москве во время выполнения редакционного задания. Об этом сообщили в Telegram-канале СК по Москве.

Там подчеркнули, что следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления статьи Уголовного кодекса РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

В СК отметили, что в четверг, 18 апреля, съемочная группа «Известий, находилась на лестничной площадке жилого дома на Мосфильмовской улице, выполняя редакционное задание. Во время этого житель дома напал на журналистов и повредил их видеокамеру, добавили в ведомстве.

До этого 11 апреля в Тверской области задержали 34-летнего Василия Бурякова, подозреваемого в нападении на правоохранителей в Московской области. Речь идет о событиях 7 марта близ населенного пункта Черноголовка.

Ранее в Воронежской области пьяная женщина избила стража порядка металлическим совком.