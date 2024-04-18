Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дело возбуждено после нападения на съемочную группу «Известий» в Москве

СК завел дело после нападение на съемочную группу «Известий» в Москве

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов после нападения на съемочную группу МИЦ «Известия» на лестничной площадке жилого дома в Москве во время выполнения редакционного задания. Об этом сообщили в Telegram-канале СК по Москве.

Там подчеркнули, что следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления статьи Уголовного кодекса РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

В СК отметили, что в четверг, 18 апреля, съемочная группа «Известий, находилась на лестничной площадке жилого дома на Мосфильмовской улице, выполняя редакционное задание. Во время этого житель дома напал на журналистов и повредил их видеокамеру, добавили в ведомстве.

До этого 11 апреля в Тверской области задержали 34-летнего Василия Бурякова, подозреваемого в нападении на правоохранителей в Московской области. Речь идет о событиях 7 марта близ населенного пункта Черноголовка.

Ранее в Воронежской области пьяная женщина избила стража порядка металлическим совком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами