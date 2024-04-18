Двое школьников пострадали от нападений собак в Петербурге

В Петербурге двое школьников в возрасте 10 и 14 лет пострадали от укусов собак. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, первый инцидент произошел на Петергофском шоссе, когда 10-летняя девочка гуляла возле своего дома. На нее напала собака на поводке. Медики диагностировали у нее укушенные ссадины голени, состояние девочки оценивается как удовлетворительное.

Второй инцидент произошел на Вознесенском шоссе в Колпино, сообщает «Фонтанка». Собака породы алабай напала на 14-летнего подростка и укусила его за правую руку. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

До этого бродячие собаки напали на девочку в Южно-Сахалинске, ребенку прокусили ногу и ягодицы. Пострадавшую доставили в травмпункт, где ей оказали первую медицинскую помощь, ребенку предстоит пройти курс лечения антирабическими препаратами и регулярно делать перевязки.

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