В Ленобласти школьник попал в больницу после того, как сверстник столкнул его в овраг

Мальчик из Ленинградской области попал в больницу после занятий спортом. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в деревне Кипень. По словам матери десятилетнего мальчика, после занятий вместе с друзьями школьник решил поиграть в футбол. Когда игра завершилась, один из учеников отобрал мяч и бросил его в овраг. Ребенок полез за ним и получил удар в спину.

Вместе с родителями мальчик обратился в больницу, медики диагностировали перелом трех позвонков и ушибы. Помимо этого, у пациента обнаружили гематому на ухе.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

В беседе с журналистами родительница заявила, что после произошедшего мальчик боится разговаривать. Ребенок стал закрытым.

Школьник, с которым у ее сына произошел конфликт, якобы часто ведет себя агрессивно. Например, может ударить девочку в живот. Мать дерущегося ребенка заявила, что дети должны давать сдачи.

Ранее в Петербурге учитель стал фигурантом уголовного дела после того, как случайно сломал школьнику позвоночник.