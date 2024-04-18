Вооруженный мужчина напал на двух девочек около начальной школы на севере Франции

Две девочки получили ножевые ранения в результате нападения взрослого мужчины возле школы на северо-востоке Франции, сообщает Actu17.

Инцидент произошел сегодня днем в коммуне Суффельвейерсхайм, недалеко от Страсбурга. Около 14:00 вооруженный злоумышленник приблизился к начальной школе и совершил нападение на 11-летнюю ученицу. Затем он направился к центральной площади и там ранил ножом шестилетнюю девочку. Пострадавшие были доставлены в больницу, сейчас они обе находятся в критическом состоянии.

По данным префектуры, 28-летнего нападавшего задержали через несколько минут после описанных событий. Он не оказал сопротивления полиции и был немедленно помещен под стражу. По предварительным данным, подозреваемый страдает психическими расстройствами.

«Он говорил бессвязно, когда его допрашивали», — утверждает источник, близкий к делу.

До сих пор мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов, его мотивы пока неизвестны. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее окровавленный мужчина с ножом ворвался в школу в Забайкалье.