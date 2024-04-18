Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вооруженный мужчина напал на двух девочек около начальной школы на севере Франции

Во Франции мужчина с психическим расстройством ранил двух детей около школы

close
100%
Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Две девочки получили ножевые ранения в результате нападения взрослого мужчины возле школы на северо-востоке Франции, сообщает Actu17.

Инцидент произошел сегодня днем в коммуне Суффельвейерсхайм, недалеко от Страсбурга. Около 14:00 вооруженный злоумышленник приблизился к начальной школе и совершил нападение на 11-летнюю ученицу. Затем он направился к центральной площади и там ранил ножом шестилетнюю девочку. Пострадавшие были доставлены в больницу, сейчас они обе находятся в критическом состоянии.

По данным префектуры, 28-летнего нападавшего задержали через несколько минут после описанных событий. Он не оказал сопротивления полиции и был немедленно помещен под стражу. По предварительным данным, подозреваемый страдает психическими расстройствами.

«Он говорил бессвязно, когда его допрашивали», — утверждает источник, близкий к делу.

До сих пор мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов, его мотивы пока неизвестны. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее окровавленный мужчина с ножом ворвался в школу в Забайкалье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами