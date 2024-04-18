Кадыров назвал «провокацией» задержание главы МЧС Чечни в Дагестане

Глава Чечни Рамзан Кадыров счел «постыдной провокацией» задержание главы МЧС републики Алихана Цакаева на контрольно-пропускном пункте в Дагестане. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича», — пояснил он.

По заявлению Кадырова, Цакаев «не совершал грубого нарушения», а зажердание проводилось «без объяснения причин». При этом у руководителя ведомства не оказалось с собой служебных документов, так как у него был выходной. По мнению Кадырова, если бы Цакаев был в генеральской штатной форме, сотрудники поста «побоялись бы даже посмотреть в его сторону».

«Когда нападавшие выяснили, что дело имеют с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград, то трусливо разбежались», — написал Кадыров.

Он выразил мнение, что силовиков, задержавших Цакаева «гнать надо из структур с треском» и призвал власти Дагестана принять необходимые меры.

Главу МЧС Чечни Алихана Цакаева задержали на КПП «Герзель» в Дагестане 14 апреля. По данным СМИ, чиновник на черном автомобиле марки GMC двигался по встречной полосе. Он проигнорировал требование остновиться и, развернувшись на перекрестке, попытался сбить сотрудников ДПС. После остановки машины с помощью устройства «Еж» полицейские задержали водителя «с признаками сильного алкогольного опьянения». По информации Telegram-каналa Readovka, после задержания на место происшествия прибыл спецназ «Ахмат», который «силой забрал» Цакаева.

Ранее Кадыров опроверг слухи о запрете российского гимна в Чечне.