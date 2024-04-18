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В Подмосковье врачи спасли пациента, простата которого была увеличена в 20 раз

В Подмосковье прооперировали мужчину с увеличенной простатой

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Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Подмосковья прооперировали мужчину с увеличенной простатой. Об этом сообщает минздрав региона.

Пенсионер обратился к медикам после того, как почувствовал боль. Помимо этого, он обратил внимание на проблемы с мочеиспусканием. В результате специалисты диагностировали у него аденому предстательной железы. Опухоль влияла на работу мочевого пузыря.

«Из-за большого размера аденомы объем простаты был увеличен в 20 раз. Такое состояние грозило пациенту инфекцией мочевыводящих путей», – сообщается в публикации.

В результате мужчину прооперировали, вмешательство длилось 30 минут. Спустя некоторое время ему провели еще одну подобную манипуляцию, но в другой больнице. Таким образом пациенту удалили аденому простаты. Опухоль была доброкачественной.

До этого в организме россиянина обнаружили 150 камней. Изначально мужчина поступил к ним с опухолью, но во время операции под новообразованием нашли более сотни других.

Пациента отправили домой уже на третий день, восстановление не заняло много времени.

Ранее в Кузбассе врачи спасли женщину с опухолями яичников весом 17 килограмм.

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