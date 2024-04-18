В Германии арестовали подозреваемых в работе на российские спецслужбы

Немецкий суд арестовал мужчин, которые были задержаны в федеральной земле Бавария по подозрению в работе на спецслужбы России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Генпрокуратуру ФРГ.

«Следственный судья при Федеральном суде сегодня (18 апреля 2024 г.) привел в исполнение ордер на арест немецко-российского гражданина Александра Й.», — говорится в заявлении ведомства.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что второй задержанный — Дитер С., — предстал перед судьей и был арестован в среду.

18 апреля стало известно, что немецкий спецназ задержал в Баварии двух мужчин, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. По версии следствия, они готовились поджигать и взрывать военные и промышленные объекты, участвующие в помощи Украине. В числе возможных целей — военный полигон, на котором американские военные обучают украинских коллег управлять танками Abrams. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок вызвала российского посла в МИД. В Кремле заявили, что ничего о предполагаемых агентах не знают.

Ранее МИД Германии вызвал российского посла.