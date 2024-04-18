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В сети опубликовали видео «атаки от первого лица» FPV-дронами казаков

Казаки из шестой казачьей бригады имени Платова показали работу FPV-дронов

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Павел Лисицын/РИА Новости

Казаков из Шестой казачьей лисичанской бригады имени Платова продолжают бои с противником на Северском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Атаман».

Отмечается, что бойцы бьют по живой силе и опорным пунктам противника, в том числе с помощью FPV-дронов. Пример работы дронов опубликовали в Telegram-канале. На видео «атаки от первого лица» FPV-дронами продемонстрирована их точность работы.

«Эта техника позволяет передавать картинку с камеры прямо на пульт оператора. Также дроны обладают хорошей маневренностью и высокой скоростью полета. Управление ими требует особой сноровки. Которой казаки, безусловно, обладают», — говорится в сообщении.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что казаки из шестой казачьей бригады имени Платова 12 апреля захватили украинский дрон «Баба-Яга». Отмечается, что захваченный дрон был оснащен системой Starlink. Лисицын в подтверждение своих слов опубликовал снимки полученного дрона.

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