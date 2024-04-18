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В Киеве заявили о возможной нехватке электроэнергии на Украине 18 апреля

Гендиректор Yasno Коваленко: 18 апреля на Украине возможен дефицит электричества

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Sofiia Gatilova/Reuters

Генеральный директор украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что 18 апреля по всей стране может быть серьезная нехватка электроэнергии. Об этом сообщается на персональной странице чиновника в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Коваленко, имеется высокий риск того, что 18 апреля Украина из-за недостаточного уровня генерации и импорта может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Поэтому, чтобы уберечь энергосистему страны от сбоев, жителям Украины с 19:00 до 22:00 следует экономить электричество. Коваленко призвал население перенести использование стиральных машин и пылесосов на другое время.

До этого сообщалось, что гендиректор Yasno Коваленко обратился к жителям Украины с призывом экономить электричество в течение всего 2024 года.

11 апреля министерство энергетики Украины сообщило о безвозвратном уничтожении Трипольской ТЭС. Объект расположен на территории Киевской области.

Ранее в ООН прокомментировали удары российских войск по энергетическим объектам на Украине.

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