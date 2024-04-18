В Киеве заявили о возможной нехватке электроэнергии на Украине 18 апреля

Генеральный директор украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что 18 апреля по всей стране может быть серьезная нехватка электроэнергии. Об этом сообщается на персональной странице чиновника в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Коваленко, имеется высокий риск того, что 18 апреля Украина из-за недостаточного уровня генерации и импорта может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Поэтому, чтобы уберечь энергосистему страны от сбоев, жителям Украины с 19:00 до 22:00 следует экономить электричество. Коваленко призвал население перенести использование стиральных машин и пылесосов на другое время.

До этого сообщалось, что гендиректор Yasno Коваленко обратился к жителям Украины с призывом экономить электричество в течение всего 2024 года.

11 апреля министерство энергетики Украины сообщило о безвозвратном уничтожении Трипольской ТЭС. Объект расположен на территории Киевской области.

Ранее в ООН прокомментировали удары российских войск по энергетическим объектам на Украине.