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Эвакуация объявлена в восьми населенных пунктах одного района Тюменской области

В Упоровском районе Тюменской области эвакуируют восемь населенных пунктов

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МЧС РФ по Тюменской области

В восьми населенных пунктах Упоровского района Тюменской области объявили эвакуацию населения в связи с паводковым затоплением. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информационный центр правительства региона.

«Проводится эвакуация в пункты временного размещения жителей населенных пунктов Упоровского района», — отмечается в публикации.

Согласно данным информцентра, эвакуация объявлена в следующих деревнях и селах: Черная, Бызово, Карагужева, Чащина, Николаевка, Упорово, Коркино, Губина.

«С собой необходимо взять: документы, вещи, лекарства», — уточняется в сообщении.

Незадолго до этого администрация Ишимского района сообщила, что угроза затопления распространилась на 32 населенных пункта Тюменской области.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о срочной эвакуации населения Ишима, Казанского и Ишимского районов из-за сильного паводка. Количество подтопляемых населенных пунктов в Тюменской области увеличивается, а также растет вероятность прорыва или перелива дамб. Позднее требование об эвакуации распространилось на жителей Гагарья, Шагалово, Песчаного, Ченчери и Малой Ченчери.

Ранее жительница Казанского района Тюменской области рассказала «Газете.Ru», что люди не хотят покидать жилье, несмотря на подступающую к домам воду и просьбы МЧС эвакуироваться.

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