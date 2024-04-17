Заммэра Москвы Ефимова назначили на новую должность

Владимира Ефимова освободили от должности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Об этом говорится в соответствующем указе, размещенном на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В документе также сказано, что чиновника назначили на пост заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства на срок полномочий мэра. Эту должность ранее занимал Андрей Бочкарев.

В апреле Собянин освободил от должности руководителя департамента образования Москвы Александра Молоткова и назначил на его место Ирину Каклюгину.

До этого Владимир Ефимов отметил, что в Москве продолжается работа по выявлению ветхих зданий и строений. По его словам, за 2023 год в столице демонтировали 546 аварийных объектов, их общая площадь превысила 541,5 тыс. кв. м. Также было восстановлено 344 ветхих строения общей площадью 736,8 тыс. кв. м.

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