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Заммэра Москвы Ефимова назначили на новую должность

Собянин назначил Ефимова вице-мэром Москвы по строительству

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Алексей Даничев/РИА Новости

Владимира Ефимова освободили от должности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Об этом говорится в соответствующем указе, размещенном на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В документе также сказано, что чиновника назначили на пост заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства на срок полномочий мэра. Эту должность ранее занимал Андрей Бочкарев.

В апреле Собянин освободил от должности руководителя департамента образования Москвы Александра Молоткова и назначил на его место Ирину Каклюгину.

До этого Владимир Ефимов отметил, что в Москве продолжается работа по выявлению ветхих зданий и строений. По его словам, за 2023 год в столице демонтировали 546 аварийных объектов, их общая площадь превысила 541,5 тыс. кв. м. Также было восстановлено 344 ветхих строения общей площадью 736,8 тыс. кв. м.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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