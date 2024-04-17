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Объявленного в розыск врача из Кировской области задержали в аэропорту Казани

В Казани задержали врача, причинившего тяжкий вред младенцу во время родов

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Depositphotos

В аэропорту Казани задержали врача, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.

По данным ведомства, мужчину подозревали в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью новорожденному во время приема родов. Медик знал, что в его отношении возбуждено уголовное дело, и выехал за пределы Кирова. В октябре прошлого года пытавшегося избежать ответственности врача объявили в федеральный розыск.

На днях полицейским стало известно, что подозреваемый возвращается в Россию из Азербайджана. Сотрудники уголовного розыска выехали в командировку и поймали фигуранта в казанском аэропорту, откуда затем доставили его в город Советск Кировской области. Следственные действия возобновились, обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

Ранее младенец упал на пол роддома во время стремительных родов из-за самоуверенности врачей.

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