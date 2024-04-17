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В Кургане предложили ужесточить правила создания дачных поселков

Губернатор Курганской области предложил ограничить дачную амнистию

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В России необходимо ограничить дачную амнистию и создать карту подтоплений территории региона. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков на совещании президента России Владимира Путина с правительством, передает ТАСС.

«Первое: просим ограничить действие дачной амнистии и маткапитала по отношению к жилым объектам, возводимым на территории СНТ и ДНТ, располагаемых в подтопляемых территориях», — заявил Шумков.

Курганский губернатор добавил, что создание расчетной модели для спутников «Роскосмоса» с использованием 3D-моделирования паводкоопасных рек это станет основой для создания карты потенциальных зон подтопления для всех административных центров российских регионов и других крупных населенных пунктов.

До этого президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал вовремя и без пауз организовать работу по оценке ущерба от паводков.

Ранее сообщалось, что в Орске началась дезинфекция улиц от последствий паводка.

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