Сын командира батальона Дудаева внесен в список террористов в РФ

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов сына командира «батальона Джохара Дудаева» Исы Мунаева Тимерхана Мунаева. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Тимерхан Мунаев воевал против России в Донбассе. В 2019 году он получил украинское гражданство.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в размере $1 млн за информацию о местонахождении «батальонов шейха Мансура и Дудаева».

Днем 17 апреля сообщалось, что житель села Новоалексеевка Генического района Херсонской области был задержан за участие в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

До этого сотрудники УФСБ России по Мордовии задержали двух 19-летних молодых людей, которые планировали воевать против ВС РФ.

Ранее против жителя Чукотки возбудили дело за финансирование воюющего за ВСУ батальона.