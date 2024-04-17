Под Калугой обнаружили метеозонд-шар со взрывчаткой

На территории Калужской области нашли беспилотный метеозонд-шар, начиненный взрывчаткой. Об этом заявил глава Тарусского района Калужской области Михаил Голубев, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в Telegram-канале.

«Серия метеозондов со взрывчаткой уже была зафиксирована в разных регионах России», — напомнил он.

По словам Голубева, аналогичные летательные аппараты обнаруживались ранее в Липецкой и Курской областях.

«Долетел беспилотный аэростат и в Тарусский район», — указывается в публикации.

Согласно информации ресурса, на месте обнаружения странной находки уже работают оперативные службы.

«Никто не пострадал, все жители эвакуированы на безопасное расстояние», — говорится в материале.

Перед этим губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны ВС России уничтожили три украинских метеозонда над территорией региона.

Ранее неопознанный беспилотник едва не сорвал посадку самолета в Пулково.