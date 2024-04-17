Дачникам рассказали, как правильно выбирать саженцы садовых растений

Саженцы садовых растений необходимо приобретать только в проверенных питомниках. Обращать внимание стоит на однолетние и двухлетние саженцы, поскольку они быстрее приживаются. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила агроном отдела биологических исследований испытательной лаборатории филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Елена Лоторева.

«Это обязательно должны быть районированные сорта, то есть те, которые подходят для вашего региона. Они рассчитаны на условия произрастания в определенном регионе. Так, южные сорта не могут расти в средней полосе. Сажать их — пустая трата времени, сил и денег», — предупредила Лоторева.

Подбирать сорта саженцев она посоветовала на сайте Госсорткомиссии, где размещен реестр селекционных достижений.

Что касается посадки, по ее словам, растения с открытой корневой системой важно посадить в землю до середины мая. Критических сроков для посадки растений с закрытой корневой системой нет, заключила специалист.

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Перед отправкой саженца, по их словам, корень вместе с комом земли необходимо завернуть во влажную ткань и полиэтилен. Затем растение по всей длине прокладывается крафт-бумагой. Пленка или полиэтилен не подойдут, так как листьям нужен воздух.

Специалисты также рекомендуют обмотать горшок несколькими слоями пупырчатой пленки, чтобы земля не высыпалась во время транспортировки.

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