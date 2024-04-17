Диетологи рассказали, как можно похудеть с помощью яиц и попкорна

Не только диеты и исключение вредных продуктов из рациона помогают сбросить лишний вес. Есть такие продукты, которые усиливают процессы жиросжигания в организме, и поэтому показаны для желающих похудеть. Даже в больших количествах они не наносят вреда организму, рассказала диетолог Полина Журавлева. В числе таких продуктов – куриные яйца, заявила она Общественной службе новостей.

Яйца – это вкусный и сытный продукт, быстро утоляющий голод, отметила диетолог.

«Если вы проголодались, можете спокойно съесть вареное яйцо, главное не добавлять майонез и не жарить его», — подчеркнула она.

Вторым безопасным для фигуры продуктом при потреблении практически в любых количествах эксперт назвала попкорн, подчеркнув, что при борьбе с лишним весом в него также нельзя добавлять сахар и масло. По словам диетолога, в 200 граммах попкорна содержится 300 калорий.

Помимо этого, фигуре не навредят такие продукты, как тушеные кабачки и баклажаны, считает Журавлева. Они снижают уровень холестерина и восстанавливают в организме водный баланс. Даже в жареных баклажанах, по ее словам, содержится не более 24 ккал, однако лучше все-таки их тушить. Кабачки, помимо прочего, полезны тем, что снижают калорийность мясных блюд, отметила специалист.

«Жареный стейк с кабачками менее опасен для организма», — подчеркнула она.

В число жиросжигающих продуктов Журавлева внесла смородину и клюкву, зелень, капусту, сельдерей и цитрусовые.

Напомним, диетологи также советуют желающим похудеть не есть вареную свеклу, так как после термической обработки она меняет состояние клетчатки и гликемический индекс.

Ученые ранее выяснили, в какое время дня тренировки помогают быстрее похудеть.