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Россиянам рассказали, как бороться с борщевиком на даче

Травник Юровский: выкапывание поможет бороться с борщевиком на даче

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Pixabay

Для борьбы с борщевиком Сосновского на даче можно опрыскивать сорняк гербицидами общего действия или постоянно его выкашивать. Об этом «Пятому каналу» рассказал травник Дмитрий Юровский.

Эксперт подчеркнул, что самым надежным средством является механическая борьба. По его словам, сорняк также можно накрывать светонепроницаемой пленкой или выкапывать, подрубая корни штыковой лопатой до 20 см в глубину. Он также советует засеять место его произрастания новыми растениями.

«Если у человека имеется сад, дача, то борщевик Сосновского — это сорняк, который сложно искоренить, потому как только, пожалуй, периодическое обрезание всей наземной части является губительным для растения. То есть нужно, как только вылазят новые ростки, их сразу же срубать для того, чтобы корень истощался», — сказал Юровский.

В начале апреля депутат Госдумы от «Единой России» и соавтор законопроекта о борьбе с борщевиком Алексей Говырин говорил, что дачников могут обложить штрафом до 5 тыс. рублей за борщевик на участке, даже если он растет за забором. Говырин подчеркнул, что власти на местах будут контролировать борьбу с опасными растениями.

Ранее в Госдуме назвали борщевик «частью бактериологической войны США против РФ».

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