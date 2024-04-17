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Верховный суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Кара-Мурзе за госизмену

Верховный суд перенес на открытую дату жалобу на приговор Кара-Мурзы за госизмену

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Алексей Никольский/РИА Новости

Верховный суд (ВС) России перенес на неопределенный срок рассмотрение кассационной жалобы на приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом), приговоренного к 25 годам заключения в колонии строгого режима по делу об измене государству и иных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС, опираясь на материалы судебной пресс-службы.

«Отложено на неопределенный срок», — указывается в материалах дела.

Это уже не первый случай переноса рассмотрения его жалобы, в начале апреля суд уже откладывал заседание.

В данный момент Кара-Мурза отбывает наказание в омской ИК-7 за фейки, государственную измену и участие в работе нежелательной организации. Суд приговорил его к 25 годам заключения в колонии строгого режима. Вину подсудимый не признает ни по одному из пунктов обвинения.

Ранее Евросоюз раскритиковал приговор Кара-Мурзе, назвав его «возмутительно суровым».

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