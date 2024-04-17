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Бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову утвердили штраф за дискредитацию

Экс-полковнику ГРУ Квачкову утвердили штраф в ₽50 тысяч за дискредитацию ВС РФ

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Мосгорсуд оставил без изменений постановление Дорогомиловского районного суда Москвы о назначении Квачкову Владимиру административного штрафа в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

«Квачкову утвердили административное наказание», — указывается в публикации.

Согласно материалам дела, апелляционную кассацию суд оставил без удовлетворения.

В августе Тверской районный суд Москвы рассмотрел административное дело в отношении полковника главного разведывательного управления (ГРУ) в отставке Владимира Квачкова. Мужчину обвинили в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и назначили административный штраф в размере 50 тыс. рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Квачков в 2005 году обвинялся в покушении на Чубайса, но через несколько лет был оправдан. В 2013 году экс-полковника ГРУ приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию вооруженного мятежа. Позже суд сократил ему срок до восьми лет. В феврале 2019 года он вышел на свободу.

Ранее за дискредитацию Российской армии оштрафовали участницу «Битвы экстрасенсов».

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