Медиахолдинг Rambler&Co построил свой город Медиаполис

Медиахолдинг Rambler&Co представил виртуальный город Медиаполис, в котором собраны самые интересные опросы, затрагивающие разные аспекты жизни современного жителя мегаполиса, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Медиаполис представляет собой районы с объектами, связанными с темами исследования. Пользователи могут приблизить любой район и узнать ответы на разнообразные вопросы, среди которых «Куда россияне любят ходить на свидания?», «Сколько часов в день проводят в интернете?» и другие.

«Исследования Rambler&Co – это уникальный формат двусторонней коммуникации, который позволяет нам лучше узнать свою аудиторию, а читателям наших медиаресурсов помогает обратить внимание на важные темы и делиться мнением», — рассказала директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева.

Она добавила, что в 2023 году медиахолдинг провел более 100 исследований среди 103,5 млн россиян (по данным «Медиалогии»).

«Благодаря Медиаполису о них узнают еще больше людей в удобной интерактивной форме», — отметила Джигкаева.

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