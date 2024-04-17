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СК обыскал квартиру блогера-феминистки, обвиняемой в оправдании терроризма

СК провел обыск в квартире обвиняемой в оправдании терроризма Маршенкуловой

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mayachok_antihrista/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следователи провели обыск в квартире блогера-феминистки Залины Маршенкуловой, обвиняемой в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела в Перовском суде города Москвы.

«По решению суда следователями СК проведен обыск, не терпящий отлагательств», — указывается в публикации.

Согласно данным правоохранительных органов, квартира Маршенкуловой располагается на юго-востоке столицы неподалеку от музея-заповедника Кусково.

Ранее стало известно, что в отношении Маршенкуловой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за поста в социальной сети, в котором она критикует военкора Владлена Татарского (Максим Фомин).

Позднее Следственный комитет заочно предъявил обвинение Маршенкуловой в публичном оправдании терроризма. Отмечалось, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения обвиняемой в виде заключения под стражу.

Впоследствии фемактивистку объявили в федеральный розыск.

Ранее в Ленобласти мужчина оставил комментарий о теракте в «Крокусе» и стал фигурантом дела.

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