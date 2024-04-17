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Суд приостановил развод Лерчек

Суд приостановил бракоразводный процесс Чекалиных на два месяца

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ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Судья мирового судебного участка временно остановил процесс развода между блогером Валерией Чекалиной (известной как Лерчек) и ее супругом Артемом на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание перенесено на 11 июня. Сама пара не является в суд, их интересы представляют адвокаты.

Известно, что Лерчек подала на развод после 12 лет брака 19 марта. Предварительно блогерша призналась, что у них с мужем возникли проблемы в отношениях из-за уголовного преследования.

Супруги планируют разделить имущество, инициатором судебного процесса выступил Артем Чекалин.

По данным Shot, Чекалин направил иск на 1,2 миллиарда рублей. Супруги делят имущество на фоне развода, в числе премиальных лотов — автомобиль Bentley Continental GT 2021 года более чем за 29 миллионов рублей.

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары.

Ранее правоохранителям стало известно, что блогер Портнягин дробил свой бизнес.

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