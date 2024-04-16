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В ООН отказались определять, кто обстреливает ЗАЭС

В ООН заявили об отсутствии возможности определять, кто обстреливает ЗАЭС

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Reuters

В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявили, что у организации нет возможностей и полномочий для определения того, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что Зеленский может дать приказ о нанесении нового удара по Запорожской атомной электростанции, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к конфликту на Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В последние дни интенсивность атак на ЗАЭС резко возросла. 8 апреля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что впервые с ноября 2022 года агентство зарегистрировало сразу три удара по конструкции защитной оболочки реактора станции. 7 апреля три сотрудника станции были ранены после попадания по столовой, затем еще один беспилотник упал и сдетонировал в районе грузового порта АЭС, затем БПЛА упал на купол шестого энергоблока.

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