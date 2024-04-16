Петербургского участкового обвинили во взяточничестве

В Петербурге 40-летнего участкового Адмиралтейского района обвинили во взяточничестве. Об этом со ссылкой на пресс-службу следственного отдела ГСУ СК РФ сообщает телеканал «78.ru».

По информации телеканала, старшему участковому предъявили обвинение по статье о получении взятки. По версии следствия, он с февраля 2023 года по апрель 2024 года получал деньги от бизнесмена, который занимается продажей железнодорожных и авиабилетов. Отмечается, что фигурант, предположительно, угрожал предпринимателю проверками и уголовной ответственностью в случае отказа от выплат.

В ходе очередного эпизода подкупа 15 апреля сотрудники УСБ ГУ МВД по региону задержали участкового. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, передает телеканал.

Ранее уральского десантника осудили на 9 лет за взятку, но отпустили за участие в СВО.