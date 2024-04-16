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На Западе раскрыли, что станет с Харьковом

Newsweek: Россия может взять Харьков за несколько месяцев

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Yan Dobronosov/Reuters

Из-за близости к границе и слабости украинской армии Россия может взять Харьков за несколько месяцев. Об этом заявил военный аналитик Джейкоб Паракилас американскому журналу Newsweek.

«Поскольку Харьков находится менее чем в 20 милях [32 км] от российской границы, «медленная, мощная атака» может позволить Москве взять город под свой контроль в течение «месяцев», — отметил эксперт.

В статье указывается, что Харьков имеет важное символическое значение, так как Владимир Зеленский ранее назвал его «одной из столиц» Украины.

По словам Паракиласа, близость к границе дает России преимущество в поддержке наступающих войск, при этом украинские силы сильно ослабли за последний год.

9 апреля президент Украины Зеленский заявил, что прибыл в Харьков, где наблюдается тяжелая ситуация с электроснабжением.

6 апреля руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ контролируют около 34 населенных пунктов на территории региона.

Ранее в Харькове зафиксировали повреждение ТЭЦ.

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