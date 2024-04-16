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В МЧС оценили борьбу с паводками в Курганской и Оренбургской областях

Глава МЧС Куренков высоко оценил подготовку Курганской области к паводкам

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Подготовка руководства и экстренных служб Курганской области к надвигающимся паводкам является качественной. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Очень надеемся, что мы правильно рассчитываем угрозу стихии, с которой предстоит столкнуться, работаем верно. Хочу поблагодарить вас всех за эту работу», — заявил Куренков на координационном совещании по вопросам прохождения паводкоопасного периода в Курганской области.

Глава МЧС также добавил, что опыт Оренбургской области в ликвидации последствий паводков должен быть распространен на другие регионы России, которым может угрожать опасность наводнений и подтоплений.

До этого уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра поднялся на 32 сантиметра.

16 апреля глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков облетели территорию региона на вертолете и оценили ситуацию с наводнением. По данным МЧС, уровень воды в реке Тобол продолжает расти, что осложняет паводковую обстановку.

Ранее в Казахстане из-за паводков ввели режим жесткой экономии государственных средств.

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