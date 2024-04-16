Мошенники украли у няни деньги и бросили с ней своего ребенка

В Харбине семейная пара украла у няни накопления, бросила с ней младенца и скрылась. Об этом сообщает South China Morning Post.

В Китае родители новорожденной девочки наняли няню, которая помогала им с ребенком. В один из дней глава семьи попросил у женщины денег в долг, объяснив, что ждет наследство и в скором времени сможет вернуть ей одолженные средства.

Доверчивая китаянка дважды помогла своим работодателям. Сначала она заняла у брата 58 тысяч юаней (около 700 тысяч рублей), затем еще 110 тысяч юаней (около 1,4 млн рублей). Родители оставили с ней младенца и уехали в соседней город, чтобы оформить наследство, они убеждали няню, что теперь являются владельцами отеля в Харбине, но процесс оформления затягивается, поэтому деньги ей вернут немного позже.

Спустя некоторое время муж и жена перестали отвечать на звонки. Женщина обратилась в гостиницу, где якобы останавливалась пара, но выяснилось, что муж и жена не проживали в этом отеле ни дня. Няня обратилась к журналистам для освещения непростой ситуации, в которой она оказалась.

По словам китаянки, она отдала паре все сбережения, и сейчас у нее нет средств к существованию, при этом она продолжает заботиться о ребенке.

Ранее в США арестовали женщину, которая оставила дома двух маленьких детей и отправилась в круиз.