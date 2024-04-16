«Убогая нация алкашей»: в Петербурге студент оскорбил русских и поддержал Гитлера

В Петербурге студента из Узбекистана подозревают в оскорблении людей. Об этом сообщает СК РФ в официальном Telegram-канале.

По версии сотрудников ведомства, мужчина агрессивно высказывался в отношении определенной группы лиц и делал это в публичном пространстве.

На данный момент проходит процессуальная проверка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить ему о предварительно установленных обстоятельствах. За ситуацией следят в центральном аппарате ведомства.

Как сообщает Ura.ru, молодой человек назвал русских «убогой нацией алкашей».

«Русня по своему существованию — это убогая нация», – поделился мнением студент из Узбекистана.

Помимо этого, проживающий в Петербурге иностранец вспомнил Адольфа Гитлера и поддержал его отношение к славянам.

Спустя некоторое время его заявления распространились в социальных сетях и привлекли внимание правоохранительных органов.

Ранее в Петербурге гражданина Украины арестовали за националистические лозунги.