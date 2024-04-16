Из России выдворили украинку за сбор сведений о ВС РФ

В Запорожской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жительницу Мелитополя, которая собирала данные о местоположении российских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

По данным ФСБ, украинка пыталась собрать и передать за границу сведения о дислокации Вооруженных сил (ВС) РФ. Правоохранители выдворили девушку из страны и запретили ей въезжать на территорию России в течение 20 лет.

16 апреля ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника Совета безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве. 41-летний россиянин 12 апреля взорвал автомобиль Toyota Land Cruiser Prado по заданию украинских спецслужб. По версии следствия, он выехал на Украину после начала специальной военной операции, где его завербовали сотрудники СБУ и дали задание. В марте он прибыл в Россию, чтобы ликвидировать Прозорова. Злоумышленника собираются привлечь к ответственности по статьям о теракте и госизмене.

Ранее Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов.