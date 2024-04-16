Россиянин трижды менял имя и фамилию, чтобы не платить алименты

Накопивший долг по алиментам в полмиллиона рублей житель Иванова три раза менял имя и фамилию, но не смог скрыться от приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП региона.

В отделении судебных приставов по взысканию алиментных платежей находилось исполнительное производство в отношении местного жителя. Мужчина отказывался платить алименты на двух несовершеннолетних дочерей и скрывался от сотрудников ФССП.

Россиянин трижды заявлял об утере паспорта и получал документ с новым именем и фамилией. Задержали его в паспортном столе, когда мужчина в очередной раз намеревался заявить о пропаже документов.

Как объяснил приставам злостный алиментщик, вместе с новым паспортом он каждый раз начинал новую жизнь, однако теперь ему придется вернуть долги детям. Мужчину привлекли к ответственности, обязали выплатить накопленные 500 тысяч рублей алиментного содержания и назначили наказание в виде 30 часов обязательных работ.

Ранее тюменский чиновник три года не платил алименты и задолжал детям 1,5 млн рублей.