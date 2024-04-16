В Петербурге водительница самоката повредила позвоночник в ДТП с автомобилем

В Санкт-Петербурге в результате аварии с автомобилем пострадала женщина, управлявшая самокатом. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, ДТП произошло накануне вечером на улице Партизана Германа. 40-летняя пострадавшая сообщила, что она передвигалась на электросамокате по тротуару, когда ее сбил водитель автомобиля. После этого женщина упала на спину, ее доставили в больницу.

Медицинские специалисты провели обследование и диагностировали у пациентки компрессионный перелом грудного позвонка и ушиб грудного отдела позвоночника. Женщина находится в удовлетворительном состоянии, ее оставили в больничном отделении для дальнейшего лечения.

14 апреля сообщалось, что в Петербурге водитель авто сбил десятилетнего мальчика на электросамокате, ребенок был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Инцидент произошел в Выборгском районе города. Отец пострадавшего в беседе с журналистами рассказал, что его сын за сутки перенес три операции, и пока находится в тяжелом состоянии. По словам петербуржца, мужчина, находившийся за рулем был сильно пьян.

Ранее стало известно, что на Кубани ищут мужчину, сбившего на самокате дошкольника.