Патрушев заявил об активизации диверсантов в России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о дополнительных мерах по обеспечению безопасности граждан на Северо-Западе страны на фоне активизации диверсантов на территории РФ. Его слова передает ТАСС.
«Обсудим дополнительные меры по совершенствованию гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан в регионах Северо-Западного федерального округа», — сказал Патрушев, открывая ежегодное плановое совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в округе.
По его словам, «вопрос приобретает особую актуальность в условиях активизации на территории нашей страны диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов».
16 апреля ФСБ показала видео задержания подозреваемого в подготовке диверсии в Кузбассе.
12 апреля в Калужской области неустановленное лицо попыталось устроить диверсию на железной дороге.
Днем ранее в Калининграде сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей по подозрению в организации диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины (СБУ).
Ранее в Самарской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге.