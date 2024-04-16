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Патрушев заявил об активизации диверсантов в России

Секретарь Совбеза Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о дополнительных мерах по обеспечению безопасности граждан на Северо-Западе страны на фоне активизации диверсантов на территории РФ. Его слова передает ТАСС.

«Обсудим дополнительные меры по совершенствованию гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан в регионах Северо-Западного федерального округа», — сказал Патрушев, открывая ежегодное плановое совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в округе.

По его словам, «вопрос приобретает особую актуальность в условиях активизации на территории нашей страны диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов».

16 апреля ФСБ показала видео задержания подозреваемого в подготовке диверсии в Кузбассе.

12 апреля в Калужской области неустановленное лицо попыталось устроить диверсию на железной дороге.

Днем ранее в Калининграде сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей по подозрению в организации диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее в Самарской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге.

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