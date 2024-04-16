В Орске госпитализировали восемь человек, находившихся в пунктах временного размещения

Восемь человек, нуждающихся в медицинской помощи, госпитализированы из пункта временного размещения (ПВЗ) в пострадавшем от паводка Орске. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

В публикации отмечается, что содействие в госпитализации восьми граждан, находившихся в ПВЗ на базе школы №15 Орска, оказал первый заместитель прокурора Оренбургской области.

Кроме того, сотрудники прокуратуры помогли двоим жителям Орска, имеющим серьезные проблемы со здоровьем. Мужчины обратились с просьбой оказать содействие в обеспечении их необходимыми лекарственными средствами, в итоге препараты были найдены.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

16 апреля сообщалось, что в поселке Тукай возле Орска объявлена эвакуация. Причиной возможного подтопления назван перелив через дамбу в частном водохранилище на границе с Казахстаном. Вода может прийти в Тукай, а затем в Орск по руслу реки Мендыбай.

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