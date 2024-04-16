Стало известно, как аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре повлияло на ЗАЭС

Аварийное отключение высоковольтной линии в Мелитополе, в результате которого Энергодар остался без электроэнергии, не повлияло на Запорожскую атомную станцию, находящуюся на территории города. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«На Запорожскую АЭС это не повлияло», — сказала она.

До этого глава французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что при помощи атак на Запорожскую атомную электростанцию Украина хочет вынудить западных союзников направить ей больше вооружения и денег.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

13 апреля ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по первому микрорайону Энергодара. Позднее стало известно, что город почти полностью обесточило.

Ранее Гросси поддержал перевод шести энергоблоков ЗАЭС в режим «холодного останова».