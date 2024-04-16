Законопроект о мобилизации направили на подпись Зеленскому

Законопроект о мобилизации направили на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает украинское издания «УНИАН» в Telegram-канале.

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. В документе прописаны нормы, ужесточающие правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

15 апреля в Варшаве двое украинцев подрались в очереди за получением загранпаспортов своей страны.

До этого в Раде заявили, что закон о мобилизации разрушит экономику Украины, потому что обязывает работодателей обеспечивать ее.

Накануне сообщалось, что с начала 2024 года сотрудники киевской полиции насильно доставили в Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) 1108 граждан Украины.

Ранее украинские военные заявили о желании дезертировать из-за законопроекта о мобилизации.