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В Думе предложили распространить наказание за мародерство на чрезвычайные ситуации

Депутат Лантратова: наказание за мародерство нужно и при чрезвычайных ситуациях

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Нина Зотина/РИА Новости

Первый заместитель главы фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Яна Лантратова приступила к разработке законопроекта, распространяющего действие уголовной статьи о мародерстве, кроме военного положения, и на чрезвычайные ситуации (ЧС). Об этом со ссылкой на письмо депутата в адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина сообщает ТАСС.

В соответствии с законопроектом мародерство будет квалифицироваться как противоправное изъятие чужого имущества, которое было совершенно в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, либо в условиях чрезвычайных ситуаций или чрезвычайного положения. Наказание за мародерство предлагается увеличить с шести до семи лет лишения свободы.

Лантратова отметила, что в средствах массовой информации распространились сведения о том, что во время эвакуации и оставления гражданами своих приусадебных участков и домов после прорыва дамбы в Орске «участились случаи мародерства». Депутат подчеркнула, что по действующим законам разграбление чужого имущества, которое было оставлено при чрезвычайных ситуациях, квалифицируется как кража, с максимальным лишением свободы до двух лет.

До этого житель Орска сообщил о страхе перед мародерами.

Ранее сообщалось, что в Орске усилят патрули для пресечения мародерства.

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