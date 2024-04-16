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Блогер Хованский хочет отказаться от гражданства РФ

Блогер Юрий Хованский хочет отказаться от российского гражданства

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Юрий Хованский/YouTube

Российский блогер Юрий Хованский, который переехал жить в Сербию, сообщил, что может отказаться от гражданства РФ. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Вписка».

Он также добавил, что не намерен возвращаться в Россию и хочет отказаться от российского паспорта. Блогер доволен своей жизнью в Сербии. «Здесь кайфово, здесь балдеж», — добавил Хованский о пребывании в Сербии.

При этом он отметил, что у него есть мексиканское гражданство.

«Но нет мексиканского загранпаспорта, а в Сербии можно жить только по загранпаспорту. Поэтому формально я могу отказаться (от гражданства РФ. — «Газета.Ru»), но тогда меня взашей вытолкают в Мексику», — сообщил блогер.

Также известно, что МВД отказалось возбуждать уголовные дела против блогеров Егора Крида, Гусейна Гасанова и Юрия Хованского, которые рекламировали нелегальные онлайн-казино. Правоохранители подчеркнули, что решение было принято в связи с тем, что они находятся не в России. При этом, как подчеркивает издание, Гусейн Гасанов накануне опубликовал в Intsagram видео из Москвы.

С сентября 2022 года Хованский вместе с супругой проживает в Сербии. Свой переезд блогер объяснил страхом быть призванным в армию. По его словам, он также предлагал эмигрировать в Сербию своим родителям, но они отказались.

Ранее блогер Милохин заявил, что испугался в дебютном боксерском поединке.

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