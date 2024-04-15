На Украине заблокируют 83 российских TikTok-канала

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил о планах по блокировке 83 российских TikTok-каналов. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале совета.

«Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети TikTok для противодействия распространению российской пропаганды в сети», — сообщили в украинском ведомстве.

Заблокированы, в частности, будут TikTok-каналы РИА Новости, sputnik_news, sputnik.by и другие.

Официально TikTok работает в России в ограниченном режиме с 6 марта 2022 года. Соцсеть запретила российским пользователям загружать новые видеоклипы и вести прямые трансляции из-за закона о фейках о Вооруженных силах РФ. Также пользователям с тех пор недоступны для просмотра видеоролики из других стран.

В настоящий момент россияне могут выкладывать видео в TikTok и смотреть зарубежные видео исключительно через неофициальную версию.

В начале 2024 года глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что TikTok в России продолжит работать в ограниченном режиме.

Ранее канцлер ФРГ Шольц завел аккаунт в TikTok и пообещал не танцевать.